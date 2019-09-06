FİNANS

İEF 88. kez kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İzmir'in Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini el birliğiyle güçlendireceğiz. Geçen yıl fuarı 1,2 milyon kişi ziyaret etmiş, bu sene inşallah daha fazla katılım bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) geçen yıl 1,2 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu sene daha fazla katılım beklediklerini belirterek, İzmir'in Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini güçlendireceklerini söyledi.

İEF'nin 88. kez kapılarını açması nedeniyle Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Pekcan, 1. İktisat Kongresi'nde alınan kararlar sonrası Türkiye'nin ilk ticari fuarı olarak düzenlenen İEF'nin kendisi gibi Egeliler için anlamının çok özel olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzda bir bayramlarda bu kadar sevinirdik bir de fuar açılışında." dedi.

Pekcan, bu yıl partner ülke olan Çin'in yıllık 23,6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin en önemli üçüncü ticaret ortağı konumunda bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Bu katılım, gelecekteki dengeli ve sürdürülebilir işbirliklerimiz için önemli altyapı oluşturacaktır." diye konuştu.

Fuar öncesi Türk iş dünyası ve konuk temsilciler arasında yapılan ikili görüşmelerde önemli anlaşmalara imza atıldığını dile getiren Pekcan, "Artık Çin ile birlikteliğimizi sadece ticaret ortaklığı değil yatırım ortaklığı yönüne çevirme noktasında ilk adımları atmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri etkinliğinde İzmir ile Çin’in kardeş şehri Chengdu arasında bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fuarda bu yıl 40 ülkeden 13 bakan, 5 bakan yardımcısı, 191 resmi katılımcı olmak üzere 500 yabancı konuğumuz var. Onlarla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. İzmir Fuarı'nın ilave etkinlikler ile programını zenginleştirmek için gösterdiğimiz çabayı sürdüreceğiz. Böylece İzmir'in Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olma özelliği daha da güçlenecektir. Geçen yıl fuarı 1,2 milyon kişi ziyaret etmiş, bu sene inşallah daha fazla katılım bekliyoruz. Temel hedefimiz İzmir'in büyük potansiyelini dünyaya tanıtarak sahip olduğu tüm kapasiteyi harekete geçirmek ve böylece İzmir’i hak ettiği gibi Doğu Akdeniz’in iş ve ticaret merkezi haline getirmektir.”

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Anahtar Kelimeler:
88. İEF İEF Ruhsar Pekcan

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