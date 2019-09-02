İEF, 88'inci buluşmaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88'inci kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için (İEF) yoğun bir etkinlik programının hazırlandığını, fuarın Çin ve Türkiye arasında yeni bir iş birliği köprüsü oluşturacağını söyledi.

Bu sene 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İEF'nin basın lansmanı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi önündeki çim alanda yapıldı.

Toplantıda konuşan Soyer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan'ın odak ülke, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın ise onur konuğu iller olarak belirlendiği fuarın sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra çok önemli bir ticari zemin yaratacağını dile getirdi.

Fuarın iş görüşmeleriyle şekilleneceğini ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin nabzı bir anlamda burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek. En mühimi Çin'le gerçekleşecek olan bir buluşmaya ev sahipliği yapmış olacağız. Çin, bilindiği gibi dünyanın en hızlı büyüyen, önderlik rolü üstlenmeye başlayan bir ülkesi.

'Bir kuşak bir yol' projesi bağlamında İzmir, Akdeniz çanağıyla doğu arasında bir köprü vazifesini üstlenecektir. Bu buluşma Çin ve Türkiye ilişkileri açısından da önemli olacak. Özellikle telekomünikasyon, yapay zeka, akıllı kent gibi birçok detaylı alanda 60'dan fazla Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Fuara 39 ülkeden 180 civarında firmanın katılacak."