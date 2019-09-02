FİNANS

İEF, 88'inci buluşmaya hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: - " (İzmir Enternasyonal Fuarı) Türkiye'nin nabzı bir anlamda burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek."

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88'inci kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için (İEF) yoğun bir etkinlik programının hazırlandığını, fuarın Çin ve Türkiye arasında yeni bir iş birliği köprüsü oluşturacağını söyledi.

Bu sene 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İEF'nin basın lansmanı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi önündeki çim alanda yapıldı.

Toplantıda konuşan Soyer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan'ın odak ülke, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın ise onur konuğu iller olarak belirlendiği fuarın sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra çok önemli bir ticari zemin yaratacağını dile getirdi.

Fuarın iş görüşmeleriyle şekilleneceğini ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin nabzı bir anlamda burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek. En mühimi Çin'le gerçekleşecek olan bir buluşmaya ev sahipliği yapmış olacağız. Çin, bilindiği gibi dünyanın en hızlı büyüyen, önderlik rolü üstlenmeye başlayan bir ülkesi.

'Bir kuşak bir yol' projesi bağlamında İzmir, Akdeniz çanağıyla doğu arasında bir köprü vazifesini üstlenecektir. Bu buluşma Çin ve Türkiye ilişkileri açısından da önemli olacak. Özellikle telekomünikasyon, yapay zeka, akıllı kent gibi birçok detaylı alanda 60'dan fazla Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Fuara 39 ülkeden 180 civarında firmanın katılacak."

- İstanbul ilk kez katılıyor

Fuarın onur konuklarından olan İstanbul'un 88 yıllık fuar tarihinde ilk kez kurumsal katılım göstereceğine dikkati çeken Soyer, İzmir'deki orman yangını sonrası başlatılan ağaçlandırma kampanyasının da fuar gündeminde olacağına işaret etti.

Soyer, şunları kaydetti:

"9 Eylül'de büyük bir dayanışma ruhuyla olağanüstü bir konser herkesi bekliyor olacak. Bildiğiniz gibi çok büyük bir felaket, yangın yaşadık. İzmir'in ciğerleri yandı. Yangın sonrasında toparlanmak için, İzmir'i yeniden ayaklandırmak, yaralarımızı sarmak için kampanya başlatıyoruz. Yangın yerinde yaptığımız meclis ve halk buluşmasında önemli kararlar aldık. İzmir'in kurtuluşuyla beraber başlatacağımız kampanyada da çok önemli sanatçılar destek veriyorlar."

Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yingping de konuşmasında toplam 2 bin metrekarelik fuar alanında 62 Çinli kurumun ürün ve teknolojilerini tanıtacağını dile getirdi.

Fuarda Çin'in gelecekteki uzay istasyonu modeli, uydu konumlandırma sistemi, raylı ulaşım araç modelleri ve insansız denizaltı aracı modeli gibi ilginç teknolojik ve bilimsel çalışmalarının ziyaretçilerin dikkatine sunulacağını ifade eden Yingping bu çalışmalarla Türkiye'nin her kesiminin Çin'i daha iyi anlamasının da sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

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