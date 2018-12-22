"İEF'nin partner ülkesi Çin olacak"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 2019 yılındaki partner ülkesinin Çin olacağını belirtti.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, Özgener ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgener, toplantıda iş birliği fırsatları, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve 2019 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığını belirterek, 2019 yılının Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir yıl olacağını kaydetti.

Özgener, şunları kaydetti:

"2019 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi Çin olacak. 2018 yılında EİB ile birlikte Şangay'da katıldığımız İthalat Fuarı'na, 2019 yılında da İzmir olarak etkin bir katılım sağlayacağız. Çin ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmaya katkı sağlayarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İzmir'de bulunan diğer kurumlar ile de görüşerek kenti en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.