IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ürünleri fuarı IFA'nın veri ve öngörülerine göre, küresel düzeyde tüketici elektroniği pazarının 2019 yılında yüzde 1.0 büyümeyle 1 trilyon 52 milyar euro düzeyine ulaşması bekleniyor.

IFA araştırmasına göre, Türkiye’nin de bölge olarak içinde yer aldığı Avrupa pazarında tüketiciler bu yıl akıllı teknolojik cihazlara daha fazla para harcayacaklar. Avrupa teknik tüketici ürünleri pazarınde toplam 267 milyar dolar olarak hesaplanan pazarın yüzde 67'sini akıllı cihazlar oluşturacak. Tüm dünyada tüketici elektroniği cirosu ise bu yıl yine 1 trilyon euronun üzerinde kalarak 1 trilyon 52 milyar euroya ulaşacak.

Her yıl Eylül ayı başında Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği ürünleri fuarı IFA tarafından yayınlanan raporda, "Tüketici elektroniği pazarının satış performansı olarak bölgeden bölgeye homojen olmayıp önemli değişimler gösterdiğini dünya çapında on line satışların toplam iş hacmi içinde payının hızla arttığını ve daha da önemlisi Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan özel kampanya ve promosyon zamanlarının Noel ve Yılbaşı satış cirosunun üzerine çıktığını gösteriyor" denildi.

IFA raporuna göre, yapay zekanın yaygın kullanımına bağlı olarak, tüketici elektroniği ürünleri pazarında akıllı ürünlerin pazar büyüklüğü de yüzde 9.0 büyüme ile 133 milyar euroya çıkacak.

"IFA 5 milyar dolara yakın bir sipariş hacmi yaratacak"

IFA'nın düzenleyicisi GFU'nun Denetleme Kurulu Başkanı Hans-Joachim Kamp, tüketici elektroniği ürünleri ile küçük,büyük ev aletleri sektöründe birbiriyle konuşan cihazların öneminin arttığına, yapay zekanın daha yaygın kulllanımının etkisiyle, elektronik cihazların yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"2018 yılında tüketici elektroniği ürünleri sektörü yüzde 3.3’lük büyüme oranıyla ilk kez 1 trilyon euro düzeyindeki ciro sınırını aştı. 2019 yılında da biz bu alandaki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu yıl yüzde 1.0 artışla 1 trilyon 52 milyar euroluk bir ciro öngörüyoruz. Avrupa başta olmak üzere, Kuzey Amerika'da, Ortdadoğu'da ve Afrika pazarlarında büyüme anlamında iyi bir performans bekliyoruz. Hem tüketici elektroniği ürünlerinde hem de küçük-büyük ev aletlerinde istikrarlı büyüme devam edecek. IFA Berlin dünyanın en büyük ticaret şovu ve fuarı olarak 5 milyar dolara yakın bir sipariş hacmi yaratacak."

Çin yüzde 25 ile Avrupa toplamına eşit bir pay alacak

Toplam 1 trilyon 52 milyar euronun;

- 267 milyar euroluk bölümünü Avrupa bölgesi oluştururken,

- 440 milyar euro Asya-Pasifik bölgesinden,

- 208 milyar euro Kuzey Amerika,

- 70 milyar eurosu da Güney Amerika bölgesinden gelecek.

- Ortadoğu ve Afrika kıtasında ise beklenen rakam yüzde 2.0 artışla 68 milyar euro olacak.

Asya Pasifik bölgesinde ciro artışı beklenmezken,

- Kuzey Amerika’da yüzde 2.0'lik artış,

- Güney Amerika’da ise yüzde 3’lük düşüş öngörülüyor.

Ülke bazında bakıldığında; Çin yüzde 25 ile Avrupa toplamına eşit bir pay alırken, Kuzey Amerika’nın toplamından yüzde 5.0 daha yukarda olacak.

IFA verilerine göre 2019 yılında;

- en büyük payı yüzde 44 ile akıllı telefonlar başta olmak üzere telekom ürünleri alacak.

- İkinci sırada yüzde 17 ile buzdolabı, TV ve çamaşır makinası gibi ürünlerin içinde yer aldığı büyük ev aletleri sektörü geliyor.

TV setilerinde ortalama fiyat 422 euro olacak

Araştırmaya göre, yüzde 15'lik pay da fotoğraf makinalarının da içinde yer aldığı tüketici ürünlerinden gelecek. Toplam rakama bakıldığında ev ürünlerinin payı 273 milyar dolar, tüketici elektroniği ürünlerinin payı da 779 milyar euro (IT pazarı 162 milyar euro) olacak. Bu rakam içinde telekom ürünleri 460 milyar euro ile en büyük payı elde ediyor.

IFA verilerine göre, bu yıl dünya çapında 90 milyar euro tutarında 214 milyon adet TV seti satılması öngörülüyor ve ortalama fiyat da 422 euro olarak öngörülüyor. Bu rakam içinde UHD TV seterinin adet olarak payı 108 milyon adet, tutar olarak payı da 64 milyar euro olacak. Bir başka deyişle toplam TV pazarının yüzde 50'si UHD ve rakam olarak da yüzde 70’i UHD

TV’lerden gelecek.

Akıllı telefon satışları adet olarak düşecek

Tüketici elektroniğinin en büyük bölümünü bu yıl da akıllı elefonlar oluşturacak. IFA verileri 2017 yılında 436 milyar euro ve 2018’de de 458 milyar euro olan akıllı telefon pazarının bu yıl 460 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor.

Buna karşılık, akıllı telefon pazarında adet olarak ise doygunluk noktasına doğru hafif bir iniş grafiği gözleniyor. Buna göre 2017 yılında adet olarak 1 milyar 429 milyon adet akıllı telefon satılırken, 2018 yılında bu rakam 1 milyar 437 milyon adete düştü. Düşüş eğiliminin 2019 yılında da süreceği ve toplam satılan akıllı telefon sayısının 1 milyar 421 milyon adete ineceği hesaplanıyor. Öngörülere göre akıllı telefonlarda ortalama fiyat ise 322 Euro düzeyinde olacak.

Akıllı telefon pazarı bölgelere göre de ilginç veriler sunuyor. Bu pazarda;

- en büyük payı yüzde 47 ile Asya bölgesi alacak.

- İkinci sırayı ise yüzde 19’luk payla Kuzey Amerika bölgesi alıyor.

- Ortadoğu ve Afrika bölgesi birlikte akıllı telefon pazarında ciro olarak yüzde 9,

- Latin Amerika ise yüzde 7’lik pay oluşturacak. (Fotoğraflı)