IFC, 1 yılda Türkiye'de 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC), tüm dünyada halen en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumundaki Türkiye'de 1 yıllık süreçte 1,1 milyar dolarlık uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, IFC, 30 Haziran'da sona eren 2018 mali yılında Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2,9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde bölgede yapılan yatırımların 2,26 milyar dolarlık tutarı IFC'nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı.

IFC, ayrıca bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1,8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

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- En fazla yatırım Türkiye’de gerçekleşti

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye'de 1,1 milyar dolar, Romanya'da 336,4 milyon dolar, Sırbistan'da 190,5 milyon dolar, Ukrayna'da 129,1 milyon dolar ve Kazakistan'da 11,5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi.