FİNANS

IFC, 1 yılda Türkiye'de 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Türkiye, IFC'nin tüm dünyada halen en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor - Kurum, 1 yıllık süreçte Romanya'da 336,4 milyon dolar, Sırbistan'da 190,5 milyon dolar, Ukrayna'da 129,1 milyon dolar ve Kazakistan'da 11,5 milyon dolar uzun vadeli yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC), tüm dünyada halen en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumundaki Türkiye'de 1 yıllık süreçte 1,1 milyar dolarlık uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, IFC, 30 Haziran'da sona eren 2018 mali yılında Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2,9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde bölgede yapılan yatırımların 2,26 milyar dolarlık tutarı IFC'nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı.

IFC, ayrıca bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1,8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

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- En fazla yatırım Türkiye’de gerçekleşti

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye'de 1,1 milyar dolar, Romanya'da 336,4 milyon dolar, Sırbistan'da 190,5 milyon dolar, Ukrayna'da 129,1 milyon dolar ve Kazakistan'da 11,5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi.

IFC ayrıca Türkiye'de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Türkiye, mevcut durumda IFC'nin tüm dünyada en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde özel sektör ile çalışarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekliyor.

IFC, finansal sektörde, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, TSKB ve Garanti Bankası ile iş birlikleri gerçekleştirdi.

Garanti Bankası ile gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciler için yapılan ilk sosyal bono ihracını destekleyen kurum, ayrıca Türkiye'de altyapı yatırımlarını ve sürdürülebilir şehirler projesine yatırımlarına devam etti.

IFC'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı finansman paketi ile inşa edilen 3. Faz Tramvay Projesi sayesinde şehrin kuzey bölgesinde bulunan Varsak'tan şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlanacak.

Kurum, geçen mali yılında Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım faaliyetini yürüten Zorlu Elektrik Üretim AŞ'ye bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (OEDAŞ) dağıtım ağının yükseltilmesi, modernizasyonu ve genişlemesi amacıyla da kredi sağladı.

Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye'nin rafineri şirketi ve en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'a 7 yıl vadeli yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC kredisi ile yeni yatırımlar gerçekleştirecek olan Tüpraş, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğini artırırken ayrıca araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verecek.

IFC ayrıca Türkiye'nin köklü ve yüzde 100 yerli sermayeli ilaç firması Nobel İlaç'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi için 25 milyon dolar finansman temin etti. IFC, şirketin biyoteknolojik ürünler için üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırım planlarına destek olacak.

Kurum, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nde yatırım projelerinin yanı sıra 79 danışmanlık projesi ile iş ortamının düzenlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele, kurumsal yönetim, çevre ve sosyal düzenlemeler konusunda da özel sektör ile çalışmalarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Wiebke Schloemer, "Önümüzdeki yıllarda bölgede önceliğimiz fakirliğin yüksek olduğu bazı ülkelerde özel sektörün gelişimini desteklemek ve aynı zamanda orta gelir düzeyindeki ülkelerde de inovasyon ve rekabetçiliğin artması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentsel altyapı projelerinin desteklenmesi olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) türkiye

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