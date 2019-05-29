IFC ve Alternatif Bank'tan kadın girişimci ve KOBİ'lere kaynak

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Alternatif Bank, yurtdışı fonlama programı kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’den kadın girişimcilere ve KOBİ’lere kullandırılmak üzere 100 milyon dolar tutarında, beş yıl vadeli finansman sağladı.

Alternatif Bank, IFC’den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı. Beş yıl vadeli sunulan kredi, öncelikle KOBİ’lere destek amaçlı finansman olarak kullandırılacak.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür kadınların girişimci ruhu, azmi, çalışkanlığıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olduğuna inandıklarını söyledi ve ekledi, “Bu anlayışla IFC’den ülkemize ve bankamiza duydukları güvenle, KOBİ’lerimiz ve kadın girişimcilerimiz için yeni bir kaynak yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sağladığımız kredinin, kadın girişimcilerin desteklenmesi, istihdamının artması, onlara ilave olanaklar yaratması ve KOBİ’lere finansman teminiyle katkı sunacağına inanıyoruz. ‘Danışman bankacılık’ anlayışımızla ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynak ve destekler sürecek.”

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu’ndan Sorumlu Endüstri Bölge Başkanı Vittorio di Bello, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler için uzun vadeli finansmana erişimin zorluklarının bilincinde olduklarını belirtti ve, “Sağladığımız bu finansman ile IFC’nin Türkiye’deki önemli kalkınma önceliklerinden olan finansal tabana yayılma ve kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik önemli bir adım atmış bulunuyoruz. IFC’nin Alternatif Bank ile Türkiye’de kurduğu işbirliği, küçük ölçekli işletmelerin ve kadın girişimcilerin büyüme ve istihdam artışı için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerinin sürmesini sağlayacak.” dedi.

Uzun vadeli finansman olanakları yaratmanın, sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi için özellikle kaynak seçeneklerinin kısıtlı olduğu dönemlerde kilit önem arz ettiğini söyleyen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, “Bu finansmanın yapısı ayrıca, yapılan işbirliğinin ve farklı finansal kaynakları harekete geçirmenin daha büyük bir etki yaratacağını ve Türkiye'deki KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını çok daha iyi şekilde karşılayacağını gösteriyor” dedi.

Alternatif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek, “IFC ile 1998 yılından bu yana sermaye benzeri kredi, KOBI ve Kadın Girişimci kredileri, dış ticaret finansman programı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kredisi gibi geniş bir çerçevede işbirliğimiz sürüyor. Bu çeşitlilik ve temin ettiğimiz kredi gerek Bankamızın finansman yapısının uzun vadeli borçlanma kapasitesini teyit eden özelliğe sahip olması, sermaye bazını genişletmesi ve ülke ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’lerin desteklenmesi adına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

