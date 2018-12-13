FİNANS

Ifo Almanya ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Brexit ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle Almanya için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Brexit ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle Almanya için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
"Otomotiv sektörü tarafından tetiklenen ekonomik zayıflık dönemi 2019'a kadar devam edecek" değerlendirmesini yapan Ifo, Brexit ve ABD ticaret politikalarının neden oldukları belirsizliğin de büyüme üzerinde baskı yarattığını vurguladı.
Ifo, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 1.9'dan 1.5'e indirirken, 2019 için büyüme beklentisini de yüzde 1.9'dan 1.1'e düşürdü.
Ifo, 2020 yılı için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 1.7'den 1.6'ya revize etti.

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