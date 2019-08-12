FİNANS

Ifo Dünya Ekonomik İklimi üçüncü çeyrekte yüzde eksi 10.1 puana geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ağustos (DHA)

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