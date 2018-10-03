İSTANBUL (AA) - Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak. Şirket, İGA Ana Yerleşkesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Burada bir açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın bilgi teknolojileri (IT) altyapısını üstlenecek İGA Bilişim şirketini yerli ve milli kaynaklar ile kurmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Türkiye’nin teknolojik kalkınma sürecine de büyük bir ivme katacağını ifade eden Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı’nın bilişim altyapısından sorumlu olacak İGA Bilişim ile edindiğimiz bilgi birikimini yurtdışına da açacağız. Hedefimiz, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki teknolojik deneyimi, Türkiye’nin büyüme hamlesiyle ülkemizde ve bölgede yapılacak diğer havalimanlarına aktarmak. Bunun yanı sıra Türkiye ve bölgedeki akıllı bina sistemlerini inşa ederek bu sistemleri işletmek istiyoruz. ” diye konuştu.

\ - "Büyük bir çağrı merkezi operasyonumuz olacak" Havacılık endüstrisinde artan yolcu ve uçak sayısına paralel olarak değişimi ve dönüşümü zorlayan bir gelişme yaşandığını belirten Kadri Samsunlu şunları söyledi: "Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 20 yıllık havacılık tahmin raporunda; 2017 yılında dünya genelinde 4 milyar yolcunun seyahat ettiğini ve bu rakamın 2036 yılında 2 katına çıkarak 7,8 milyar yolcuya ulaşacağını öngörülmektedir. Bu resim, bizlere geleceğin havalimanlarının da daha büyük, daha modern ve son teknolojiyle hizmet veren yapıda olması gerektiğini gösteriyor.” Havalimanında büyük bir çağrı merkezi operasyonu desteği olacağını anlatan Samsunlu, “İlk etapta insanlar alışana kadar insanlara sıkıştıkları noktalarda hizmet verecek büyük bir çağrı merkezi operasyonumuz olacak.” dedi. Samsunlu bir soru üzerine, “(İstanbul Yeni Havalimanı) Burası 29 Ekim'de açılacak.” ifadesini kullandı. \ - "200 milyon avrodan fazla doğrudan bilişim yatırımı yapıldı" Samsunlu, İGA Bilişim’in havacılık alanında yeni fikirlerin merkezi olmasını hedeflediklerini belirterek, İstanbul Yeni Havalimanı’nın havacılık teknolojisi adına bir kuluçka merkezi olacağının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“İGA Bilişim’i yerli ve milli kaynaklar ile kurmaktan dolayı gururluyuz. Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, havacılık sektörünün en önemli kuluçka merkezlerinden biri olacak. Hedefimiz fikri olan herkesi burada, İGA Bilişim platformunda buluşturmak. Burada 200 milyon avrodan fazla doğrudan bilişim yatırımı yapıldı. Eğer buradan bir teknoloji yaratma merkezi potansiyeli görürsek bunu yaparız. Burayı bir kuluçka merkezi olarak kullanabiliriz. Burada yüksek kaliteli bir insan kaynağından söz ediyoruz. Yeni inovasyonlar yaratabilecek insanların da bu ekosistemden faydalanmasını çok istiyoruz.” \ - "Uçak içindeki yolcularımıza dahi internete girebilecekleri ortam sağlamayı hedefliyoruz" İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, İGA Bilişim’in havacılık alanında yerli ve öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiğini belirterek, İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. İGA Bilişim’in havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağını anlatan İnankul, şöyle konuştu:

“İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan, havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan, ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımı hayata geçirdik. Ayrıca dünyanın ilk havalimanı veri merkezi, ülkemizin ilk sanal kule uygulaması ile yerli robot, insansız yolcu taşıma araçları gibi güncel teknolojik sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ürettiğimiz yerli ve milli teknolojiler, tüm dünya havalimanları için örnek olacak nitelikte.“ İnankul, havalimanına gelecek yolculara, yol durumu, lounge’lardaki indirimler, uçuşu hakkında bilgiler ve benzeri konularda bildirim gönderecek gelişmişlikte bir mobil uygulama konusunda çalıştıklarını söyledi. İnankul, havalimanının tamamında Wi-Fi hizmeti sunulacağını belirterek, “Uçak içindeki yolcularımıza dahi internete girebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefliyoruz.” bilgilerini verdi. \ - 780 Kişilik teknoloji ekibi Toplantıda verilen bilgilere göre, bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetleri İGA Bilişim şirketine emanet olacak. Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.