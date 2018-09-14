İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle görüştü

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle bir araya gelerek bazı talep ve sorunları dinledi.
İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun işçilerle bir araya gelerek gündelik hayatlarına ilişkin bazı talep ve sorunlarını dinlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kadri Samsunlu, yapılan görüşme sonucunda yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların başlatılmış olduğunu ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınacağını belirtmiştir." ifadelerine yer verildi.
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