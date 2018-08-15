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İGA güvenlik timi için işe alımlar devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik ekibi için alınacak son bin kişi 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak, Türkiye’nin en büyük havalimanı güvenlik timi için işe alımlar devam ediyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak istihdam timi için mülakatlar ve eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, yoğun talepleri karşılayabilmek ve Türkiye’deki en büyük havalimanı güvenlik timini kurmak üzere Mecidiyeköy ofisinden sonra İstanbul’un Avcılar ilçesinde de irtibat ofisi açtı. İGA'da çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik ekibi için alınacak son bin kişi, başvurularını söz konusu ofislerden de yapabilecek.

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor.

Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül'e kadar yapabilecek.

Başvuruları uygun görülen adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağrılacak. Mülakatı geçen adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, sivil havacılık güvenliği konusunda uluslararası standartlarda kapsamlı bir temel eğitim alacak.

Tüm süreçleri başarıyla geçen adaylar, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'deki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı’nda işe başlayacak.

İşe alınan kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsis edilebiliyor. 3 bin 500 kişiden oluşacak İGA Güvenlik timinin Atatürk Havalimanı’nda çalışanların yaklaşık 2 katı, Esenboğa’da çalışan güvenlik ekibinin ise 6 katı büyüklükte olacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik timi İGA

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