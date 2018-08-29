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İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması'nda eğitimler başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması'nda finale kalan 36 genç, eğitimlere başladı - Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak Teknofest İstanbul'da gerçekleşecek yarışmanın finaline hazırlanıyor - İGA Havalimanı İşletmesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren: - "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, kendi tasarladıkları model uçakları, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda göklere yükseltecek"

İSTANBUL (AA) - İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarışması'nda finale kalan 36 genç, eğitimlere başladı.

İGA ana sponsorluğunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) desteğiyle Türkiye genelinden lise öğrencilerinin katılabildiği İGA Liselerarası Model Uçak Yarışması için eğitimlere başlandı.

Bu yıl Türkiye genelinde "Hayallerine Uç" mottosuyla üçüncüsü gerçekleşen yarışmada, ülkenin dört bir yanından katılım gösteren ve finale katılmaya hak kazanan 9 gruptan oluşan 36 genç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (Teknofest İstanbul) düzenleyecek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), İTÜ ve İGA'nın yetkilileri ve eğitmenlerinin katılımıyla düzenlenen kahvaltıda eğitmenleriyle bir araya geldi.

Gençler, 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak Teknofest İstanbul'da gerçekleşecek yarışmanın finaline hazırlanıyor.

İGA Havalimanı İşletmesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, burada yaptığı açıklamada, üçüncüsü düzenlenen yarışma finalinin Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Teknofest kapsamında yapılacağını söyledi.

İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve 3 hafta sonu sürecek eğitimlerde öğrencilerin, bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğreneceğini aktaran Özeren, şunları kaydetti:

"Teknofest kapsamında yapılacak finale, zorlu yollardan geçerek gelen 36 öğrencimiz eğitim programlarına başladı. İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapılacak Teknofest İstanbul kapsamında gerçekleşecek yarışma finalinde öğrenciler, yaptıkları model uçakları jürinin beğenisine sunacak ve büyük ödüller için yarışacak. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekleriyle ödüllendirilecek."

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- "Eserleri havada görecek olmak çok heyecan verici"

Ülkü Özeren, üçüncüsü düzenlenen yarışmanın bu yıl İstanbul dışında okuyan lise öğrencilerine de ev sahipliği yaptığını belirterek, İGA'nın, şehir dışından eğitime katılım gösteren öğrenciler için hem konaklama imkanı hem de gençlerin İstanbul’u daha yakından tanımaları için kültür turları da kapsayan bir program hazırladığını bildirdi.

Türkiye genelinde bu yıl 30 farklı okuldan 150 öğrencinin başvurduğu programa ilginin artmasından gurur duyduklarını ifade eden Özeren, "Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanında, geleceğin uçak mühendislerini ağırlamak ve onların ortaya koyduğu eserleri havada görecek olmak çok heyecan verici." dedi.

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- "Gençlerimizin Türk havacılık sektörüne ilgisini artırmayı amaçlıyoruz"

İGA Havalimanı İşletmesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Özeren, gençleri havacılık konusunda cesaretlendirecek yarışma ve eğitim programının Türk havacılık sanayisine hizmet edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, kendi tasarladıkları model uçakları, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda göklere yükseltecek. Geçtiğimiz 3 yılda, 2016, 2017 ve 2018’de, yarışmaya toplam 430 öğrenci başvurmuştu ve 113 öğrencimiz eğitim aldı. Gençlerimizle birlikte geleceği tasarlamaktan gurur duyuyoruz. Yarışma ile gençlerimizin Türk havacılık sektörüne olan ilgilerini artırmayı, havacılık ve uçak mühendisliği gibi alanlara yönelmelerini sağlamayı ve bu alanda kaliteli iş gücü oluşturmayı amaçlıyoruz."

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- "Havacılığı sevdirmeyi amaçlayan bir model uçak yarışması"

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol da yarışmanın üst düzey uzmanlık istemeyen bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Yarışmanın ismine dikkat etmekte fayda var. Bu, ileri düzey bir havacılık yarışması değil, havacılığı sevdirmeyi amaçlayan bir model uçak yarışması. Elbette ülkemizin havacılık endüstrisine nitelikli insan kaynağı sağlamak ve gençlere havacılık sanayisini sevdirmek için büyük önem taşımakta." diye konuştu.

İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ise İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'in "muhteşem" bir etkinlik olması için tüm desteği vereceklerini ifade ederek, çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

Şengül, etkinlikte Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapacağını da bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İGA Model Uçak TEKNOFEST İSTANBUL

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