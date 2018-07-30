İGA'dan 1,8 milyar liralık sermaye artırımı

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanları İşletmesi AŞ, sermayesini 1 milyar 790 milyon lira artırarak 6 milyar 240 milyon liraya yükseltti.

İGA'nın açıklamasına göre, gerçekleştirilen genel kurulda alınan kararla, şirketin 4 milyar 450 milyon TL olan mevcut sermayesi 1 milyar 790 milyon TL artarak 6 milyar 240 milyon liraya ulaştı.

Şirketi oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon liralık beş eşit payla katıldı. Bu artırımla İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon avronun üzerine çıktı.

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- "Aktif büyüklükte Türkiye'de dördüncü"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı inşaatının yüzde 94'lük kısmının tamamlandığına dikkati çekerek, havalimanının ülke ekonomisine katma değer sunması için güçlü hedefleri bulunduğunu aktardı.

Ana hissedarlarının bu hedefler doğrultusunda önemli sorumluluk almaya devam ettiğini kaydeden Samsunlu, şu an İGA'nın sermayesinin Türkiye'nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükseldiğini bldirdi.