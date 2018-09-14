FİNANS

İGA'dan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki eylemlere ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileri ile bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileri ile bir araya gelecek.

İGA'dan yapılan açıklamada bu sabah erken saatlerde işçileri inşaat alanına götürmesi gereken servislerin, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu çalışanların yağmur altında bekledikleri sırada mağdur oldukları ve bu durumu protesto ettikleri belirtildi.

Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamların çalışanlarla diyalog halinde oldukları bildirilen açıklamada, "Saat 14.30 itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yolları üzerine çalışılacaktır." ifadelerine yer verildi.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Aytemiz'den hediye puan kampanyasıAytemiz'den hediye puan kampanyası
HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyorHAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İGA Kadri Samsunlu

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'

'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.