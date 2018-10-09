IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, buğday üretim öngörüsünü 41 milyon ton düşürdü ve beklentinin 717 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.
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