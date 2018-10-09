IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü artırdı

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, mısır üretim öngörüsünü 27 milyon ton artırdı ve öngörünün 1 milyar 74 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.

IGC’nin 2017



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