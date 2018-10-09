IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, soya üretim öngörüsünü 31 milyon ton artırdı ve öngörünün 370 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.

IGC’nin 2017

