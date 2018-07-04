IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 21 milyon ton azalacak

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon küresel buğday üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton azalmayla 737 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulundu.

Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya buğday üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:

"IGC son raporunda dünya buğday üretiminin 2017/18 sezonu sonunda 758 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördü.

"Dünya buğday üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde;

- 24 Mayıs 2018 tarihli öngörüsünden 5 milyon ton

- 2017/18 sezonundan 21 milyon ton düşük,

- 737 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin,

- 2018/19 döneminde,

- Mayıs ayı öngörüsünden 3 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek,

- 743 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin,

- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden değişmeden,

- ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 177 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 261 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının,

- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 2 milyon ton,

- 2017/18 sezonundan 6 milyon ton düşük,

- 256 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 81 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 5 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 11 milyon ton düşük, 70 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı."

