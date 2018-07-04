FİNANS

IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 21 milyon ton azalacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon küresel buğday üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton azalmayla 737 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulundu.

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon küresel buğday üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton azalmayla 737 milyon tona düşeceği öngörüsünde bulundu.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya buğday üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:
"IGC son raporunda dünya buğday üretiminin 2017/18 sezonu sonunda 758 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördü.
"Dünya buğday üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde;
- 24 Mayıs 2018 tarihli öngörüsünden 5 milyon ton
- 2017/18 sezonundan 21 milyon ton düşük,
- 737 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin,
- 2018/19 döneminde,
- Mayıs ayı öngörüsünden 3 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek,
- 743 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin,
- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden değişmeden,
- ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 177 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 261 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının,
- 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 2 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 6 milyon ton düşük,
- 256 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 81 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 5 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 11 milyon ton düşük, 70 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı."

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
TİM’de İsmail Gülle dönemi resmen başladıTİM’de İsmail Gülle dönemi resmen başladı
Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtıSuudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

AB Projesi: Jeotermal enerjide hedef sıfır emisyon

TİM’de İsmail Gülle dönemi resmen başladı

TİM’de İsmail Gülle dönemi resmen başladı

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.