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IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 37 milyon ton azalacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon (2018/19) küresel buğday üretimi öngörüsünü düşürdü, geçen sezona göre 37 milyon ton azalarak 721 milyon tona düşeceği öngörüsünde öngörüsünde bulundu.

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon (2018/19) küresel buğday üretimi öngörüsünü düşürdü, geçen sezona göre 37 milyon ton azalarak 721 milyon tona düşeceği öngörüsünde öngörüsünde bulundu. IGC, 2 Temmuz tarihli öngörüsünde küresel buğday üretiminin 16 milyon ton azalacağını öngörmüştü.

IGC küresel buğday tüketimi öngörüsünü ise 4 milyon ton aşağı yönlü revize ederek, 3 milyon ton artışla 739 milyon tona yükseleceğini öngördü.

IGC verilerine göre küresel buğday ticareti 2018/19 sezonunda 1 milyon ton azalarak 176 milyon tona düşecek. Buğday stokları ise 18 milyon ton azalarak 247 milyon tona düşecek.

Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu stokları yeni sezonda 19 milyon ton azalarak 63 milyon ton düzeyine gerileyecek.

Küresel mısır üretimi 19 milyon ton artacak

IGC küresel mısır üretiminin 8 milyon ton artışla 1 milyar 52 milyon tona yükseleceğini öngördü. Dünya mısır tüketimi ise IGC öngörülerine göre 2018/2019 sezonunda geçen sezona göre 19 milyon ton artışla 1 milyar 98 milyon tona yükselecek. IGC, 2 Temmuz tarihli öngörüsünde mısır tüketiminin 17 milyon ton yükseleceğini öngörmüştü.

IGC verilerine göre küresel mısır ticareti bu sezonda 4 milyon ton artışla 155 milyon tona yükselecek. Mısır stoklarının ise 46 milyon ton azalarak 249 milyon tona gerilemesi öngörülüyor.

Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu mısır stokları 16 milyon ton azalarak 49 milyon ton düzeyine gerileyecek.

Küresel soya üretimi öngörüsü 21 milyon tona yükseltildi

IGC küresel soya üretimi öngörüsünü 1 milyon ton artırdı ve yeni sezonda soya üretiminin 21 milyon ton artışla 359 milyona yükseleceğini öngördü. IGC verilerine göre küresel soya tüketimi ise yeni sezonda 12 milyon ton artışla 356 milyon tona yükselecek. Bir önceki öngörüsünde IGC bu artışın 14 milyon ton olacağını öngörmüştü.

Küresel soya fasulyesi ticareti IGC öngörülerine göre yeni sezonda 2 milyon ton artışla 154 milyona yükselecek. IGC’nin nceki öngörüsünde soya ticaretinin 4 milyon artacağı öngörülmüştü.

Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu soya fasulyesi stokları IGC verilerine göre yeni sezonda 4 milyon ton artışla 24 milyon ton düzeyine yükselecek.

Küresel pirinç üretimi 1 milyon artacak

IGC küresel pirinç üretiminin 3 milyon ton artışla 491 milyon tona yükseleceği öngörüsünü yineledi. IGC verilerine göre küresel pirinç tüketimi yeni sezonda 5 milyon ton artarak 493 milyon tona yükselecek. Küresel pirinç ticareti 1 milyon ton artışla 48 milyon tona yükselecek. 2018/19 sezonunda küresel pirinç stokları ise 2 milyon ton azalarak 121 milyon tona gerileyecek.

Başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) dönem sonu stoklarının değişmeyerek 26 milyon ton düzeyinde olacağı öngörüldü.

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