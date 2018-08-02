IGC: Bu sezon küresel buğday üretimi 37 milyon ton azalacak

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) bu sezon (2018/19) küresel buğday üretimi öngörüsünü düşürdü, geçen sezona göre 37 milyon ton azalarak 721 milyon tona düşeceği öngörüsünde öngörüsünde bulundu. IGC, 2 Temmuz tarihli öngörüsünde küresel buğday üretiminin 16 milyon ton azalacağını öngörmüştü.

IGC küresel buğday tüketimi öngörüsünü ise 4 milyon ton aşağı yönlü revize ederek, 3 milyon ton artışla 739 milyon tona yükseleceğini öngördü.

IGC verilerine göre küresel buğday ticareti 2018/19 sezonunda 1 milyon ton azalarak 176 milyon tona düşecek. Buğday stokları ise 18 milyon ton azalarak 247 milyon tona düşecek.

Başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) dönem sonu stokları yeni sezonda 19 milyon ton azalarak 63 milyon ton düzeyine gerileyecek.

Küresel mısır üretimi 19 milyon ton artacak

IGC küresel mısır üretiminin 8 milyon ton artışla 1 milyar 52 milyon tona yükseleceğini öngördü. Dünya mısır tüketimi ise IGC öngörülerine göre 2018/2019 sezonunda geçen sezona göre 19 milyon ton artışla 1 milyar 98 milyon tona yükselecek. IGC, 2 Temmuz tarihli öngörüsünde mısır tüketiminin 17 milyon ton yükseleceğini öngörmüştü.