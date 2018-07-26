FİNANS

IGC, global buğday üretim öngörüsünü indirdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl  Konseyi (IGC), 2017/18 dönemi için global mısır üretim tahminini değiştirmezken, buğday üretim öngörüsünü aşağı çekti.

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2017/18 dönemi için global mısır üretim tahminini değiştirmezken, buğday üretim öngörüsünü aşağı çekti.
IGC'nin Temmuz ayı raporuna göre, bir önceki dönem 737 milyon ton olan buğday üretim öngörüsü, 721 milyon tona indi.
ICG raporunda;
- Toplam tahıl üretim beklentisi 2 milyar 77 milyon tondan
2 milyar 59 milyon tona çekildi.
- Mısır üretim beklentisi 1 milyar 52 milyon tonda bırakıldı.
- Soya üretim beklentisi 358 milyon tondan 359 milyon tona çıkarıldı.
- Pirinç üretim beklentisi 491 milyon ton olarak kaldı.
- Buğday stok öngörüsü 256 milyon tondan 247 milyon tona indi.
- Mısır stok öngörüsü 253 milyon tondan 249 milyon tona düştü.
- Toplam hububat stok öngörüsü 544 milyon tondan 532 milyon tona geriledi.

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