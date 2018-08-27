FİNANS

IGC: Küresel mısır üretimi 2018/19’da 19 milyon ton artacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), mısır üretiminin 2018/19 sezonunda 19 milyon ton yükselişle, 1 milyar 64 milyon ton düzeyine yükselmesini öngörüyor.

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), mısır üretiminin 2018/19 sezonunda 19 milyon ton yükselişle, 1 milyar 64 milyon ton düzeyine yükselmesini öngörüyor.
IGC’nin Ağustos raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 45 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngördüğü dünya mısır üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 12 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 19 milyon ton yüksek, 1 milyar 64 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklediği belirtildi.
IGC raporunda 2017/18 döneminde 1 milyar 78 milyon ton miktarda gerçekleştiği öngörülen küresel mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden 7 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 27 milyon ton yüksek, 1 milyar 5 milyon ton düzeyinde olmasını öngördü.
Konsey, 2017/18 sezonu sonunda 151 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 156 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.
IGC aynı raporda, 2017/18 sezonu sonunda 297 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü küresel mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz öngörüsünden 7 milyon ton yüksek, ancak 2017/18 sezonundan 41 milyon ton düşük, 256 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini öngördü.

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