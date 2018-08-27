FİNANS

IGC: Küresel soya fasulyesi üretimi 2018/19’da 28 milyon ton artacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel soya fasulyesi üretiminin  2018/19 sezonunda 28 milyon ton yükselişle 366 milyon ton düzeyine çıkmasını öngörüyor.

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel soya fasulyesi üretiminin 2018/19 sezonunda 28 milyon ton yükselişle 366 milyon ton düzeyine çıkmasını öngörüyor.
IGC’nin Ağustos raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 338 milyon ton olarak gerçekleştiğini öngörlen küresel soya fasulyesi üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 7 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 28 milyon ton yüksek, 366 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti.
IGC raporunda 2017/18 sezonu sonunda 344 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini öngördüğü küresel soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 13 milyon ton yüksek, 357 milyon ton düzeyinde öngörüldü.
Konsey, 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 154 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
IGC, 2017/18 sezonu sonunda 42 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 7 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 9 milyon ton yüksek, 51 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini öngördü.
Konsey, başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 21 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, Temmuz raporundaki öngörüsünden 7 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 10 milyon ton yüksek, 31 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

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