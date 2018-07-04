FİNANS

IGC: Küresel soya üretimi bu yıl 21 milyon ton daha fazla olacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Tahıl Konseyi'nin (IGC) son raporunda, bu sezon küresel soya üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton artışla358 milyon tona yükselecek.

IGC: Küresel soya üretimi bu yıl 21 milyon ton daha fazla olacak

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi'nin (IGC) son raporunda, bu sezon küresel soya üretiminin, geçen sezona göre 21 milyon ton artışla358 milyon tona yükselecek.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin küresel soya üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:
"IGC, 2017/18 sezonu sonunda 337 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi üretiminin, Temmuz 2018/Haziran 2019 döneminde;
- 24 Mayıs tarihli öngörüsünden 2 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 21 milyon ton yüksek,
- 358 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 345 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden 2 milyon ton,
- 2017/18 sezonundan 13 milyon ton yüksek,
358 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 151 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek,
- 156 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 40 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek,
- 41 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 20 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde;
- Mayıs ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan 2 milyon ton yüksek,
- 22 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)

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