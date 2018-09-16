İHA sürüleri kozlarını TEKNOFEST'te paylaşacak

GÖKSEL YILDIRIM - Çok sayıda insansız hava aracının (İHA) koordineli ve görev paylaşımı yaparak kullanılmasını içeren "sürü teknolojisi", İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Türkiye için sıra dışı bir rekabete aracılık edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul kapsamında Türkiye için ilk olan bir dizi etkinlik yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Teknofest İstanbul’un dikkati çeken yarışmalarından birini Sürü İHA Yarışması oluşturuyor.

Yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek.

Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.