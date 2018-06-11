"İHA'lar ve SİHA'lar terör odaklarının korkulu rüyası oldu"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu." dedi.

Bakan Ağbal, AK Parti Hatay İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın sanayisinin ve üretim potansiyelinin güçlü olduğunu belirterek, "Hatay büyüyor, aynı zamanda Türkiye sanayisi de büyüyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak Ar-Ge'ye özel önem verdiklerine işaret eden Ağbal, bugün yapılan Ar-Ge harcamalarının 2002'ye göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

Ağbal, yatırıma ve üretime teşvikler verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları 'Siz bu 16 yılda ne yaptınız? İlave bir fabrika mı, yatırım mı, üretim mi yaptınız?' diyor. Yani o kadar gerçeklere ters ki bakın 2002-2018 döneminde Ekonomi Bakanlığı 28 bin adet yeni teşvik belgesi vermiş. Bu teşvik belgelerinin 13 bini komple yeni yatırım. Yani sıfır fabrika yatırımı. Diyorlar ya 'Türkiye'de yatırım mı yapılır?' 2002'den 2018'e kadar 13 bin yeni komple fabrika yapımı teşviki vermişiz. Yine aynı dönemde var olan fabrikaların da kapasitelerini büyütmüşüz."