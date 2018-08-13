FİNANS

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik

Kamu İhale Kurumunca, iş deneyim belgelerinin güncellenmesine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Kurumun, danışmanlık, hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair 4 ayrı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliklerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellenmesinde, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayın endeksinin (Yİ-ÜFE) dikkate alınması sağlanacak. Diğer işlerde ise sözleşme yapıldığı aydan bir önceki ayın endeksinin esas alınmasına devam edilecek. Alt yüklenici iş bitirme belgelerinde, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncelleme yapılacak.

Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin belgelerin Türk lirasına çevrilmesinde esas alınacak tarihin tespitinde de aynı yaklaşımla hareket edilecek.

Yönetmeliklere göre, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde, belgeye konu işin ihale tarihinde, alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler için ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Bu tutarlar, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanmasıyla bulunan katsayı üzerinden güncellenecek.

Bu kapsama girmeyen işlerde ise iş deneyimini gösteren belgelerde, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanmasıyla bulunan katsayı üzerinden güncelleme yapılacak.

Değişikliklerle, iş deneyim belgeleriyle ilgili olarak, ihalelere ilişkin standart formlarda ihale tarihi bilgisine yer verilecek.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldıAltınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı
Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurduKırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş deneyim belgesi Kamu İhale Kurumu resmi gazete yönetmelik

En Çok Okunan Haberler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi

Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.