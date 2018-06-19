İhalelerde elektronik eksiltme yapılabilecek

Elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen belgelerin kağıt ortamında sunulması yerine bu belgelerdeki bilgilerin beyan edildiği bir standart formun sunulması uygulaması, elektronik ortamda teklif alınmayan ihalelerde geçerli olacak. Bu sayede, ihalelere katılım maliyetlerinin azaltılarak gerek teklif hazırlama gerekse teklif değerlendirme süreçlerinin daha kolay ve hızlı hale getirilmesi amaçlandı.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, düzenlemelerle, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması başta olmak üzere, e-ihalenin devreye alınması, ihalelerde elektronik eksiltme (e-eksiltme) yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda yenilikler getirildi.

1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılmak üzere, geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan e-eksiltme uygulaması getirildi. Böylece kamu alımlarında rekabeti arttırarak, kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması amaçlandı.

Parasal limit sınırı olmadan açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin yanı sıra aynı usul ile yapılan yapım işi ihaleleri ve pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesi, 2 Ocak 2019'dan itibaren mümkün hale getirildi.

Yeterlik sistemi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması ve buna bağlı yeterlik sertifikası üzerinden e-ihale yapılması imkanı sağlandı.

- İşlemler kolaylaştırıldı

Yurt dışı iş deneyim belgelerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydı kolaylaştırıldı. 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıt sürecinde, işlem süresi 15 güne indirilerek, belge kaydında aranan şartlar yeniden düzenlendi. Ayrıca uygulama için öngörülen tarih sınırı 1 Temmuz 2018'den 1 Ekim 2018'e uzatıldı.