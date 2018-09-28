Sinem ERYILMAZ, Gizem KARADAĞ / ANKARA, (DHA) -Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar YEP'te' kamu tasarrufu' konusunda yer alan 'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması' kararıyla ilgili,"İhalesi yapılmış projelerin askıya alınması zor" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) uzunca bir süredir ekonomi yönetimi tarafından dillendirilen 'kamu tasarrufu' konusunda alınacak tedbirleri ortaya koydu. Bunlardan en dikkat çekeni 'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması' kararı oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar, bu kararın nasıl uygulanacağının önemli olduğunu belirterek konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

YEP'le 2019 yılı için kamuda 60 milyar TL tasarruf öngörüldüğünü anımsatan Prof. Dr. Cansızlar, kamu maliyesinde yapılacak tasarruflarla ilgili harcamalarda kısıntıya gidileceğini, bu harcamalar içerisinde en önemlilerinden bir tanesinin ihalesi yapılmış olan projelerin askıya alınması olduğunu dile getirdi. Alınan kararla burada bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cansızlar, ancak ihalesi yapılmamış olan projelerle ilgili bir sorun olmayacağını kaydetti.