İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 17 milyar olan hazırgiyim ihracatını 33 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

İHKİB’in iştiraklerinden ve alanında Türkiye’nin en iddialı eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Moda Akademisi’nden (İMA) 2017

