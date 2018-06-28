İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 17 milyar olan hazırgiyim ihracatını 33 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.
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