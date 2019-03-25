ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ikinci ayında ürettiği 23 bin 562 aracın yaklaşık yüzde 89'unu dış ülkelere satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgası vuran Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına bu ay 442 milyon 972 bin dolar katkı sağladı.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı veren Sakarya'da en çok ihracat, 409 milyon 980 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ikinci ayında üretilen 121 bin 108 aracın 106 bin 882'si ihraç edilirken, bu pastada yüzde 19,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 23 bin 562 aracın yaklaşık yüzde 89'una denk gelen 20 bin 952'sini dünyaya sattı.