FİNANS

İhraç edilen 5 araçtan biri "Made in Sakarya" damgalı

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ikinci ayında önemli dış satım gerçekleştiren Sakarya, ürettiği 23 bin 562 aracın 20 bin 952'sini ihraç etti - Geçen yıla oranla dış satımını şubatta yüzde 10 artıran kent, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürmeye devam ediyor

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ikinci ayında ürettiği 23 bin 562 aracın yaklaşık yüzde 89'unu dış ülkelere satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgası vuran Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına bu ay 442 milyon 972 bin dolar katkı sağladı.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı veren Sakarya'da en çok ihracat, 409 milyon 980 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ikinci ayında üretilen 121 bin 108 aracın 106 bin 882'si ihraç edilirken, bu pastada yüzde 19,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 23 bin 562 aracın yaklaşık yüzde 89'una denk gelen 20 bin 952'sini dünyaya sattı.

Geçen yılın aynı dönemine göre dış satımdaki payını yüzde 10 artıran kent, dünyaya "Made in Sakarya" damgasını vurmaya devam ediyor.

- Günde 841 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, şubat ayında 21 bin 927 otomobil, 62 midibüs, 57 otobüs, 3 kamyonet, bin 513 traktör olmak üzere toplam 23 bin 562 araç üretildi.

Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'deki toplam araç üretiminin yüzde 19,4'ünü karşılayan kentte, günde 841 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, şubat ayında Arifiye'deki fabrikasında 21 bin 927 otomobil üretirken, Otokar 62 midibüs, 57 otobüs ve 3 kamyoneti banttan indirdi.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini üreten Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 19 bin 789 aracı ihraç etti.

Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni nesil Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

- Otokar'dan ihracat artışı

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, bu yıl şubat ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 122 araç üretti.

Geçen yıl şubat döneminde 40 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 44 artışla 90 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın ikinci ayında ürettiği bin 513 traktörün bin 73'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

Kentte şubat ayında gerçekleştirilen üretim ve ihracat rakamları şöyle:

Şirketler Üretim İhracat Toyota 21.927 19.789 Otokar 122 90 TürkTraktör 1.513 1.073 Genel Toplam 23.562 20.952

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Otokar otomotiv toyota TürkTraktör

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