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İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağ ve akaryakıtı için ÖTV muafiyeti

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 16:03 | Son Güncelleme

İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağları ve akaryakıtının özel tüketim vergisinden muaf tutulmasına ilişkin uygulama, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş taşıtlar için mümkün olacak - Akaryakıt ve yağlarda iade uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekecek

İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulması için bu taşıtların yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş olması gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, "İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Vergi Farklılaştırmasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Taslakla, Türkiye'de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV'ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamıyla akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarlarının, bu taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülerek sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ÖTV'den arındırılmasına ilişkin esaslar yer alıyor.

Buna göre, ilk dolumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için binek araçlarda "7" litreyi, motosikletlerde, "2" litreyi, diğer taşıtlarda ise "15" litreyi geçemeyecek.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemiyle uygulanması uygun görüldü.

İlk dolum yağı ve akaryakıt kapsamına, kara taşıtlarının, kullanıma hazır hale getirilebilmesi amacıyla motor, vites kutusu, diferansiyel ya da yakıt deposu gibi bölümlerine imalatçıları tarafından yurt içinde ilk defa konulan madeni yağ ve akaryakıt türleri girecek.

Uygulamaya göre, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların vergi tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödeme yapılacak.

Bu akaryakıt ve yağlarda iade uygulamasından yararlanılabilmesi için bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekecek.

Uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilecek.

İlk dolum yağlarında tamamı, ilk dolum akaryakıtlarında taşıt türüne göre "2", "7" ve "15" litrelik kısmı için iade talep edilebilecek.

İade talebi, süresi içinde internet vergi dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacak ancak şartlara uygun kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12'nci ay içinde gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecek. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemeyecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı ilk dolum yağları ve akaryakıtları kara taşıt ÖTV

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