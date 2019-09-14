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İhracat Ana Planı ihracatçılar için yol haritası oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: - "İhracat Ana Planı üzerinde çalışılmış bir proje, biz de onu önümüze bir yol haritası olarak aldık" - "Türkiye'nin mutfağı çok kuvvetli fakat biz bunu iyi satamıyoruz, gastronomi ile sektörlerimizi birleştirmemiz gerekiyor, pişirme şekli bambaşka olan çay ve kahveye sahibiz" - "Kendi markalarımız ile yüksek katma değerli üretim yapmalı ve yeni pazarlara girerek doğrudan müşteriye ulaşmalıyız"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, İhracat Ana Planı'nın ihracatçılar için bir yol haritası olduğunu belirterek hedeflenen ülkeler için butik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Kolbaşı, geçen ay sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu, aralarında ABD, Brezilya ve Çin'in bulunduğu 17 ülkeyi hedef ülke ve 5 ana sektörü (makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi) hedef sektör olarak belirleyen İhracat Ana Planı'na ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı. Türk firmalarının yeni pazarlara girmesi gerektiğini kaydeden Kolbaşı, buralarda ısrarcı olarak uzun soluklu planlar yapmasının da şart olduğunu belirtti.
Kolbaşı, Türk firmalarının fason üretim yerine markalaşma çalışmaları yürütmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye'deki güçlü sektörlerin ihracatta ön plana çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.
"İhracat Ana Planı üzerinde çalışılmış bir proje, biz de onu önümüze bir yol haritası olarak aldık." ifadelerini kullanan Kolbaşı, Türkiye'nin ihracatının artması için firmaların birlikte hareket etmesinin ve strateji üretmesinin önemli olduğunu bildirdi.
Kolbaşı, hükümetin genel teşvikler yerine planda hedeflenen bölgelere özel ülke bazlı butik teşvikler üretmesi gerektiğini dile getirerek, "Plan içerisinde ülke ve sektörlerde biraz daha detaya girip iyi çalışma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Firmalar yabancı pazarda ısrarcı olmalı

Murat Kolbaşı, ihracat yapan firmaların ürün satmasının yeterli olmadığını ve Ar-Ge faaliyetleri ile ürünlerini kullanışlı hale getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, Türk kültürüne ait ürünler üzerinden yapılan inovasyonların dünya pazarında kabul göreceğini ifade etti.
"Türkiye'nin mutfağı çok kuvvetli fakat biz bunu iyi satamıyoruz, gastronomi ile sektörlerimizi birleştirmemiz gerekiyor, pişirme şekli bambaşka olan çay ve kahveye sahibiz." diye konuşan Kolbaşı, Türkiye'ye ait ürünlerin teknoloji ile birleştiğinde cazip hale geleceğini vurguladı.
Kolbaşı, Türkiye'nin dünya ticaretinde çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyerek, "Türkiye birçok ürün için Almanya'dan Çin'e kadar çok önemli bir üretim noktası. Ancak ihracata bu durum yansımıyor çünkü 1996'dan bu yana fason üretim yapıyoruz, kendi markalarımız ile yüksek katma değerli üretim yapmalı ve yeni pazarlara girerek doğrudan müşteriye ulaşmalıyız." dedi.
Yabancı ve yeni pazarlara giren firmaların sabırlı olması gerektiğine değinen Kolbaşı, birkaç yıl boyunca ısrar eden markaların başarılı olduğunu ve yakın coğrafyada iyi işler yapan Türk gıda ve tekstil perakendecilerinin uzak ülkelerde de aktif olması gerektiğini kaydetti.
Türkiye ile ABD arasında konan 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini de hatırlatan Kolbaşı, Türkiye'nin planda adı geçen diğer ülkelerle de benzer hedefler koyabileceğine dikkati çekti.

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abd Arzum DEİK hedef İhracat Ana Planı Murat Kolbaşı

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