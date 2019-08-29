FİNANS

"İhracat Ana Planı" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz" - "İhracat Ana Planı, yeni pazarlara, yeni ürünlere, yeni yaklaşımlara yönelik oluşturacağımız stratejik yol haritasının yol göstericisi olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün İstanbul'da açıklanan "İhracat Ana Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının Hükumetin destekleri ve ihracatçının gayretleri ile bugünlere geldiğini dile getirdi.

İhracatın ulaştığı hacme işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

"Ulaşılan hacim, küresel gelişmelerin seyrine rağmen yüzümüzü güldürse de, 2023 ve 2030 ihracat hedeflerimize giden yolda, İhracat Ana Planı gibi bir pusulaya da ihtiyacımız var. İhracatçımıza yön veren, böyle bir ana planın, ihracatımıza ilişkin yerel ve küresel tüm çalışmalara kılavuzluk edeceğine, ihracatçılarımızın hedefe giden yolda önlerini sonuna kadar açacağına ve destekleyeceğine inancımız tamdır.

İhracatçılar olarak, İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz."

- "Ülkemizin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elinde"

Küresel ticaret savaşlarının, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında, boyutları ve etkileri giderek derinleşen
bir mücadele alanı haline geldiğini belirten Gülle, ihracatçılar olarak pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri saat saat takip ettiklerini bildirdi.

Gülle, "Bu çetin mücadele zemininde, ülkemizin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elinde. Ve bu başarıyı yakalayabilmek adına sadece geminin dümenine değil, gerekirse suyun akışına da yön vermemiz şart." dedi.

İhracat Ana Planı'nda çalışmaların temel ekseninin çizildiğini belirten Gülle, "Bizler de ana plana uygun stratejiler, eylem planları ve bu çalışmalar ile erişebileceğimiz hedefleri en kısa sürede ortaya koyacağız. Ana Plan'ın çizdiği yol haritasına sadık kalarak, mutlaka her sektör için bir strateji ve eylem planı oluşturacak, genellemeden kaçınarak sektörlerimizin yapılarına uygun yol haritaları belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Gülle, Bakanlık ile koordineli şekilde oluşturacakları eylem planlarını yalın, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir formatta hazırlayacaklarını söyledi.

Her eylem planı için bir sonuçlandırılma takvimi oluşturarak, bu takvimleri ve eylemleri en ince detaylarına kadar takip edeceklerini dile getiren Gülle, "İhracat Ana Planı, yeni pazarlara, yeni ürünlere, yeni yaklaşımlara yönelik oluşturacağımız stratejik yol haritasının yol göstericisi olacaktır." diye konuştu.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
“Yatırımcılar altına dönüyor”“Yatırımcılar altına dönüyor”
Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptıMemur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İhracat Ana Planı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Yatırımcılar altına dönüyor”

“Yatırımcılar altına dönüyor”

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.