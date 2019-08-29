"İhracat Ana Planı" toplantısı

İhracatçılar olarak, İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz."

"Ulaşılan hacim, küresel gelişmelerin seyrine rağmen yüzümüzü güldürse de, 2023 ve 2030 ihracat hedeflerimize giden yolda, İhracat Ana Planı gibi bir pusulaya da ihtiyacımız var. İhracatçımıza yön veren, böyle bir ana planın, ihracatımıza ilişkin yerel ve küresel tüm çalışmalara kılavuzluk edeceğine, ihracatçılarımızın hedefe giden yolda önlerini sonuna kadar açacağına ve destekleyeceğine inancımız tamdır.

İhracatın ulaştığı hacme işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün İstanbul'da açıklanan "İhracat Ana Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının Hükumetin destekleri ve ihracatçının gayretleri ile bugünlere geldiğini dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz." dedi.

- "Ülkemizin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elinde"

Küresel ticaret savaşlarının, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında, boyutları ve etkileri giderek derinleşen

bir mücadele alanı haline geldiğini belirten Gülle, ihracatçılar olarak pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri saat saat takip ettiklerini bildirdi.

Gülle, "Bu çetin mücadele zemininde, ülkemizin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elinde. Ve bu başarıyı yakalayabilmek adına sadece geminin dümenine değil, gerekirse suyun akışına da yön vermemiz şart." dedi.

İhracat Ana Planı'nda çalışmaların temel ekseninin çizildiğini belirten Gülle, "Bizler de ana plana uygun stratejiler, eylem planları ve bu çalışmalar ile erişebileceğimiz hedefleri en kısa sürede ortaya koyacağız. Ana Plan'ın çizdiği yol haritasına sadık kalarak, mutlaka her sektör için bir strateji ve eylem planı oluşturacak, genellemeden kaçınarak sektörlerimizin yapılarına uygun yol haritaları belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Gülle, Bakanlık ile koordineli şekilde oluşturacakları eylem planlarını yalın, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir formatta hazırlayacaklarını söyledi.

Her eylem planı için bir sonuçlandırılma takvimi oluşturarak, bu takvimleri ve eylemleri en ince detaylarına kadar takip edeceklerini dile getiren Gülle, "İhracat Ana Planı, yeni pazarlara, yeni ürünlere, yeni yaklaşımlara yönelik oluşturacağımız stratejik yol haritasının yol göstericisi olacaktır." diye konuştu.

