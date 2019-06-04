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İhracat artışında lider savunma ve havacılık

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Savunma ve havacılık, ocak-mayıs döneminde yüzde 37 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu - Sektör ihracatı bu dönemde 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaştı

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sektörü, ocak-mayıs döneminde ihracatını yüzde 37 artırarak, bu alanda lider konumda yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) sektörel bazda ihracat verilerine göre, yılın ilk 5 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 5,4 artış gösterdi. Savunma ve havacılık yüzde 37'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 784 milyon 65 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 24,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 23 ile gemi ve yat, yüzde 20,4 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu.

Sektör bu dönemin tüm aylarında geçen yılki ihracat performansının üzerine çıktı.

- İhracatın rotası

Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat yüzde bin 327,7 arttı.

Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 803,5 artışla 63 milyon 254 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılki ihracata paralel bir performans gösterilen Hollanda'ya 33 milyon 665 bin dolarlık ürün satıldı.

Hindistan'a 30 milyon 327 bin dolarlık, İngiltere'ye 27 milyon 603 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 399 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 187 bin dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinde ocak-mayıs dönemlerinde en fazla ihracat yapılan ülkeler, ihracat miktarı (bin dolar) ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Ülke 2018 2019 Değişim ABD 291.884352.624 20,8 KATAR 8.619123.056 1327,7 ALMANYA 100.801107.464 6,6 UMMAN 71.906100.671 40 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.32363.2541803,5 HOLLANDA 33.202 33.665 1,39 HİNDİSTAN 34.674 30.327-12,5 BİRLEŞİK KRALLIK 23.636 27.603 16,7 SUUDİ ARABİSTAN 7.302 21.399 193 AZERBAYCAN 16.073 19.187 19,3

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Anahtar Kelimeler:
abd almanya Birleşik Arap Emirlikleri havacılık ihracat katar Savunma Umman

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