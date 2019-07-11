İhracat artışının şampiyonu savunma ve havacılık sektörü oldu

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Savunma ve havacılık sektörü, bu yılın ilk yarısında ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 41,4 artırarak 1,3 milyar dolara çıkardı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,24 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü, yüzde 41,4'lük ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 907 milyon 78 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 282 milyon 258 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 18,9 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 15,7 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 9,53 ile makine ve aksamları oldu.

- En fazla talep ABD'den

Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,8 arttığı ABD, 403 milyon 583 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, 134 milyon 634 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 337,3 arttı.