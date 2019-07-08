FİNANS

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

İstanbul, 8 Temmuz (DHA)

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