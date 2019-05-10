FİNANS

İhracat birim değer endeksi Mart’ta yüzde 6.3 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 ve ithalat birim endeksi yüzde 1.7 düştü.

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 ve ithalat birim endeksi yüzde 1.7 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5, yakıtlarda yüzde 0.5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç), yüzde 6.7 azaldı.
İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.0 azalırken, yakıtlarda yüzde 7.8 arttı.
İthalat birim değer endeksi, Şubat 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azaldı.
İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, yakıtlarda yüzde 83.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9.2 arttı.
İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22.7 azalırken, yakıtlarda yüzde 2.6 arttı.
İthalat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 18.9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 161.1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.9 artarak, 2019 Mart ayında 165.8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 161.3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10 artarak, 2019 Mart ayında 177.4’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 121.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0.5 azalarak, 2019 Mart ayında 120.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 148.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14.6 azalarak, 2019 Mart ayında 127’ye geriledi.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mart ayında 105.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.0 puan azalarak, 2019 yılı Mart ayında 101’e geriledi.
Dış ticaret haddi, 2019 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan azalarak 101.3’e geriledi. (Tablo&Grafik)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.