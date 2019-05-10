İhracat birim değer endeksi Mart’ta yüzde 6.3 azaldı

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 ve ithalat birim endeksi yüzde 1.7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5, yakıtlarda yüzde 0.5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç), yüzde 6.7 azaldı.

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.0 azalırken, yakıtlarda yüzde 7.8 arttı.

İthalat birim değer endeksi, Şubat 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azaldı.

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.9, yakıtlarda yüzde 83.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9.2 arttı.

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22.7 azalırken, yakıtlarda yüzde 2.6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 18.9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 161.1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.9 artarak, 2019 Mart ayında 165.8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 161.3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10 artarak, 2019 Mart ayında 177.4’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 121.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0.5 azalarak, 2019 Mart ayında 120.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 148.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14.6 azalarak, 2019 Mart ayında 127’ye geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mart ayında 105.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.0 puan azalarak, 2019 yılı Mart ayında 101’e geriledi.

Dış ticaret haddi, 2019 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan azalarak 101.3’e geriledi. (Tablo&Grafik)



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