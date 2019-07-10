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İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 3.9 düştü.

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 3.9 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6.0, yakıtlarda yüzde 7.6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç), yüzde 5.7 azaldı.
İhracat miktar endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.4 arttı. Endeks Mayıs’ta yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.2, yakıtlarda yüzde 115.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17.8 arttı.
İthalat birim değer endeksi, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.0, yakıtlarda yüzde 0.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.1 azaldı.
İthalat miktar endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10.4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.8 artarken, yakıtlarda yüzde 2.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17.7 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Nisan ayında 161,7 olan ihracat miktar endeksi yüde 8.5 artarak, Mayıs ayında 175.4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 149.8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18.4 artarak, Mayıs ayında 177.4’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Nisan ayında 120,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2.6 azalarak, Mayıs ayında 117.1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 147 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16.5 azalarak, Mayıs ayında 122.7’ye geriledi..
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mayıs ayında 102.9 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 1.6 puan azalarak, yılı Mayıs ayında 101.3 oldu. (Tablo ve Grafik)

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

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