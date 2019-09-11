İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Temuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 3.9 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.2, yakıtlarda yüzde 10.5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç), yüzde 4.0 azaldı.

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 arttı. Endeks Temmuz’da yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.2, 2, yakıtlarda yüzde 58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10.9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.6, yakıtlarda yüzde 7.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.0 azaldı.

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11.5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.0 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Haziran ayında 146.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13.9 artarak, Temmuz ayında 167.3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 154.4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8.1 artarak, Temmuz ayında 166.9’a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6.1 artarak, Temmuz ayında 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 136.9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4.9 azalarak, Mayıs ayında 130.2’ye geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Temmuz ayında 103.3 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 0.2 puan artarak, Temmuz ayında 103.5 oldu. (Tablo ve Grafik)



