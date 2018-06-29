İhracat desteklerine animasyonlu tanıtım

Destekler hakkında şirket yöneticilerinin bilinçlendirilmesi ve bunların daha geniş bir kitleye duyurulması amacıyla hazırlanan kamu spotunda ihracat kredileri, fuar, e-ticaret, yurt dışı ofis, reklam destekleri gibi devlet yardımlarına ilişkin bilgiler animasyonla aktarılıyor.

"Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde ihracat seferberliği başladı. İhracata başlamak ve işini büyütmek isteyen tüm firmalar için yurt dışı ofis reklam desteğinden ihracat kredilerine, fuardan e-ticaret desteğine kadar hepsi ve çok daha fazlası sizler için Ekonomi Bakanlığının desteklerinde. 'kolaydestek.gov.tr'ye girin, destekler hakkındaki ayrıntılı bilgileri öğrenip gerekli belgeleri indirin, doldurun ve gönderin. Aracı yok, ücret yok, desteği alamama ihtimali hiç yok. Dünyanın 4 bir yanındaki ihracat temsilcilerimizin yardımı ve harcama destekleriyle ihracatınızı artırın, seferberlikteki yerinizi hemen alın. Desteğin kolayı, kolay destek. İhracatçının destekçisi Ekonomi Bakanlığı."

