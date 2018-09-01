"İhracat eylülde tekrar hızlı artış eğilimine girecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustosta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 daralarak son 9 yılın en düşük düzeyi olan 2 milyar 487 milyon dolara gerilediğini bildirerek, "İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 83,3'e yükselerek yine son 9 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı. Pekcan, yaptığı açıklamayla, Ticaret Bakanlığının ağustos ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari verilerini değerlendirdi. Ağustosta ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara gerilediğini, ithalatın ise yüzde 22,4 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Pekcan, "Böylece, ağustosta dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 düzeyinde daralarak son 9 yılın en düşük düzeyi olan 2 milyar 487 milyon dolara gerilemiştir. Aynı dönemde ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 83,3'e yükselerek yine son 9 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, ihracattaki yüzde 6,5'lik düşüşte Kurban Bayramı'nın ağustos ayına denk gelmesi nedeniyle takvim etkisinin rol oynadığına dikkati çekerken, şöyle devam etti: "Ağustos ayındaki ivme düşüklüğünün çok büyük kısmı bayram tatiline denk gelen 4 iş günü kaybından kaynaklandı. Eylül ayında söz konusu takvim etkisinin telafi edilerek, ihracatın tekrar hızlı artış eğilimine gireceğini göreceğiz. Yılın ocak-ağustos dönemi dikkate alındığında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarken ithalatımız ise yüzde 5,7 artış göstermiştir. 12 aylık dönemler itibarıyla ise ihracatımız ağustos ayının sonunda 162,4 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu yılın ağustos ayında en çok ihraç edilen 'motorlu kara taşıtları' faslını (1 milyar 294 milyon dolar), 'kıymetli veya yarı kıymetli taşlar' (1 milyar 187milyon dolar) ve 'kazanlar, makinalar' (1 milyar 166milyon dolar) ihracatı takip ederken, ocak-ağustos döneminde ise en çok ihracat 17 milyar 431 milyon dolar ile 'motorlu kara taşıtları' faslından gerçekleşti."

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülkenin sırasıyla 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya, 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak olduğuna işaret eden Pekcan, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülkenin ise 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. - "İhracat hedefine yürümeye devam edeceğiz" Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem iç ticaret hem de dış ticarete yönelik belirlenecek politika, stratejileri ve çözümlerin adresi olan Ticaret Bakanlığınca 81 milyonun tamamına hizmet sunabilmek için çalışmaların büyük bir gayretle sürdürüldüğünü vurgulayarak, dünyanın küresel ticaret savaşlarıyla beraber içinden geçtiği belirsizlik ortamından ülkenin en az düzeyde etkilenmesi için çalışmaları devam ettirdiklerine işaret etti. Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle sorunlara sonuç odaklı yaklaşarak, kapsamlı çözümler sunduklarını aktaran Pekcan, şunları kaydetti: