FİNANS

"İhracat eylülde yüzde 39'luk artışla gidiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "İhracatta eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39'luk artışla gidiyoruz. Bu iyi bir rakam. İnşallah ay sonunu da böyle tamamlarız" - "İhracatı çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine de arz ettik. OVP'nin temel felsefesinde ihracat olması ve OVP'nin ihracatla şekillenmesi lazım"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, artık herkesin ihracat rakamları ile mutlu olacağını belirterek, "İhracatta eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39'luk artışla gidiyoruz. Bu iyi bir rakam. İnşallah ay sonunu da böyle tamamlarız." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu, TİM Başkanı Gülle'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gülle, ağustos ayında takvim etkisi nedeniyle ihracatta bir düşüş yaşandığını anımsatarak, "İhracatta eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39'luk artışla gidiyoruz. Bu iyi bir rakam. İnşallah ay sonunu da böyle tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar bazı şeylerin yönetilmesi halinde ihracatta iyi bir sonuca ulaşılacağını anlatan Gülle, artık herkesin ihracat rakamları ile mutlu olacağını söyledi.

Gülle, ihracat rakamlarının artık sadece gazeteciler ve iş dünyası tarafından değil, vatandaşlarca da takip edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracat kültürü bu noktaya geldi. İhracatı çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanımız (Berat Albayrak) ve Ticaret Bakanımız (Ruhsar Pekcan) ile sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine de arz ettik; Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temel felsefesinde ihracat olması ve OVP'nin ihracatla şekillenmesi lazım. İhracatın altını dolduracak, ihracatla ilgili her şeyin OVP'de olması lazım. Bu kültürü okullardan başlayarak, ticarete ve her şeyde bir yere götürmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Biliyoruz ki daha çok üretmeliyiz, daha çok satmalıyız, daha fazlasını yapmalıyız. Bunu yapacak yöntemleri ve yolları da hep beraber bulmalıyız."

TİM Başkanı Gülle, konuşmasının sonunda EGD Yönetim Kurulu'na ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat ismail gülle OVP

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