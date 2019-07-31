FİNANS

İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 22.7 düştü.

İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 22.7 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TicaretBakanlığı’nın verileriyle oluşturulan, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat yıllık yüzde 14.3 düşüşle 11 milyar 82 milyon dolara, ithalat yüzde 22.7 düşüşüle 14 milyar 259 milyon dolara düştü.
TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 42.5 düşüşle 3 milyar 177 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 70.1’den, Haziran ayında yüzde 77.7’ye yükseldi.
Haziran ayında yapılan en yüksek ihracat 1 milyar 74 milyon dolar ile Almanya’ya yapılırken, Almanya’yı, 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 640 milyon dolarla Fransa ve 613 milyon dolarla İtalya takip etti.
İthalatta ise, 1 milyar 537 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, 1 milyar 276 milyon dolarla Çin ikinci , 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya üçüncü ve 919 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.
Haziran ayında ihracatta en büyük payı yüzde 94 ile imalat ürünleri alırken, ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3.5 oldu.
İthlatta imalat ürünleri yüzde 76.5 pay alırken, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13.9 oldu.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 düşüşle 11 milyar 594 milyon dolara, ithalat yüzde 22.9 düşüşle 15 milyar 71 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.9 oldu. (Tablo)

İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştüİhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştüİhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagonSivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon
Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttıTurizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon

Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon

Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı

Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı

Dev anlaşma imzalandı: 2 yılda 100 bin evi ısıtacaklar

Dev anlaşma imzalandı: 2 yılda 100 bin evi ısıtacaklar

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.