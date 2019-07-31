İhracat Haziran’da yıllık yüzde 14.3 düştü

İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 ve ithalat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 22.7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TicaretBakanlığı’nın verileriyle oluşturulan, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat yıllık yüzde 14.3 düşüşle 11 milyar 82 milyon dolara, ithalat yüzde 22.7 düşüşüle 14 milyar 259 milyon dolara düştü.

TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 42.5 düşüşle 3 milyar 177 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 70.1’den, Haziran ayında yüzde 77.7’ye yükseldi.

Haziran ayında yapılan en yüksek ihracat 1 milyar 74 milyon dolar ile Almanya’ya yapılırken, Almanya’yı, 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 640 milyon dolarla Fransa ve 613 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ise, 1 milyar 537 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, 1 milyar 276 milyon dolarla Çin ikinci , 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya üçüncü ve 919 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.

Haziran ayında ihracatta en büyük payı yüzde 94 ile imalat ürünleri alırken, ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3.5 oldu.

İthlatta imalat ürünleri yüzde 76.5 pay alırken, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13.9 oldu.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 düşüşle 11 milyar 594 milyon dolara, ithalat yüzde 22.9 düşüşle 15 milyar 71 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.9 oldu. (Tablo)



