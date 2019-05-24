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İhracat işlemlerinde "elektronik" dönem

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı - İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ihracatçıyla elektronik ortamda paylaşılacak ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanacak

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ihracatçıyla elektronik ortamda paylaşılacak ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanacak.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut mevzuat "Kağıtsız Gümrük Uygulaması" ile uyumlu hale getirildi ve ihracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imzayla imzalanacak ve bu beyanname hakkında gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imzayla gerçekleştirilecek. Beyannamenin ihracatçıyla paylaşılması ve gümrük idaresince saklanması elektronik ortamda olacak.

Gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esas alınacak. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışında ekli belgeler gümrük idaresine bu şekilde ibraz edilemeyecek. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilecek.

- Gümrük idaresi kağıt ortamda saklamayacak

İhracatçıyla paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde ihracatçı tarafından saklanacak.

Elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında saklanamayacak.

İhracata yönelik bu işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla yapılan bu düzenlemeler 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamındaki ürünlerin serbest dolaşıma girebilmesi için menşe belgelendirmesi "menşe şahadetnamesi" ile yapılabilecek. Söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın Avrupa Birliği'nden "A.TR Dolaşım Belgesi" eşliğinde gelmesi halinde Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar dışında menşe şahadetnamesi aranmayacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliği ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

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