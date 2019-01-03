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İhracat malzemeleri ihracatı 20 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD "Aralık 2018 Sektör Raporu"na göre inşaat malzemeleri ihracatı Ekim 2017-Ekim 2018'de 20 milyar dolar seviyesini aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "Aralık 2018 Sektör Raporu"na göre, inşaat malzemeleri ihracatı Ekim 2017-Ekim 2018'de 20 milyar dolar seviyesini aştı.

Rapora göre, inşaat malzemesi sektöründe, iç pazarda daralma yaşanırken ihracat ivme kazandı. İnşaat malzemesi ihracatı ekim ayında önemli bir sıçrama gösterdi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artarak 1,99 milyar dolar oldu. Böylece 2018 yılının en yüksek aylık ihracatı ekim ayında gerçekleşti.

2018 yılının ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 21,2 artarak 17 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracat ise 20 milyar dolar seviyesini aştı ve ekim ayında 20,32 milyar dolar oldu. Pazarlardaki iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi tüm yıl genelinde sürmeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına katkı veriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki artışın da ihracatı desteklediği görülüyor.

- İnşaat sektörü genel büyüme performansından negatif ayrıştı

İnşaat sektöründe büyüme 2018 yılının üçüncü çeyrek döneminde tersine döndü ve sektör yüzde 5,3 küçüldü. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 6,7 ve 1,0 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 0,8 büyüdü. 2017 yılı ilk 9 ayında ise inşaat sektörü yüzde 9,7 büyümüştü. Yılın son çeyreğinde de küçülmenin devam ettiği ve inşaat sektörünün 2018 yılını küçülme ile kapattığı tahmin ediliyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat sektörünün büyüme performansı ekonominin genel büyüme performansından negatif ayrıştı. Ekonomide sınırlı bir büyüme yaşanmış olmasına karşın diğer sektörlerden farklı olarak inşaat sektöründe önemli bir küçülme yaşandı.

Bu ayrışma inşaat sektöründe yaşanan iç sorunlardan kaynaklandı. Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü. Gayrimenkul sektöründe büyüme 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 2,3 oldu. Ekonomi ve gayrimenkul sektöründeki büyümelere karşın inşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 küçüldü. Söz konusu ayrışmanın dördüncü çeyrekte de sürdüğü tahmin ediliyor.

- İnşaat malzemesi sanayi üretimi ekimde yüzde 13,5 geriledi

2018 yılı ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2017 yılı ekim ayına göre yüzde 13,5 azaldı. Ağustos ve eylül ayından sonra ekim ayında da üretimde düşüş yaşandı.

Üretimdeki bu gerilemede iç talepteki daralma etkili oldu. Yaz ayları sonrası geleneksel olarak yüksek üretim yapılan ekim ayında yaşanan gerileme endişe verici olarak değerlendirildi.

Ekim ayında iç talebin hızla küçülmesi ve alınan siparişlerdeki düşüş, önümüzdeki aylarda da üretimin zayıf kalacağı endişesi yaratıyor. İç talepteki küçülmeye karşın ihracat, üretim artışını desteklemeye devam ediyor. 2018 yılı ekim ayında 23 alt sektörden 5’inde üretim geçen yılın ekim ayına göre artarken, 18 alt sektörde üretim aynı döneme göre geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat İMSAD inşaat malzemeleri

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