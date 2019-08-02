"İhracat milli motivasyondur"

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İzmir'de bir otelde düzenlenen TİM Ege Meclisi'nde, Türkiye ekonomisinin her dönemde en önemli sac ayaklarından birinin ihracat olduğunu söyledi.

İhracatçıların taleplerini aldıklarını, Pekcan'ın her daim ihracatçının yanında olduğunu dile getiren Gülle, "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirten Gülle, şöyle konuştu:

"Bu rekorlar bizleri son derece memnun ve mutlu etti. 2019'da bu başarıyı sürdürmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu başarılar daha iyi yarınlar için bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda ihracatımızı değer olarak artıracağız. İhracatçı firma sayımızı artıracağız. Ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracağız. İhracat pazarlarımızı artıracağız. Bu 4 olgu beraber gelişirse küresel ticaretten aldığımız pay katlanacaktır."