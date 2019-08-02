FİNANS

"İhracat milli motivasyondur"

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur"

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İzmir'de bir otelde düzenlenen TİM Ege Meclisi'nde, Türkiye ekonomisinin her dönemde en önemli sac ayaklarından birinin ihracat olduğunu söyledi.

İhracatçıların taleplerini aldıklarını, Pekcan'ın her daim ihracatçının yanında olduğunu dile getiren Gülle, "Türkiye'nin geleceği adına yorulmadan, daha çok üretip, daha çok geliştirip, daha çok çalışmalıyız. Çünkü ihracat milli motivasyondur." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirten Gülle, şöyle konuştu:

"Bu rekorlar bizleri son derece memnun ve mutlu etti. 2019'da bu başarıyı sürdürmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu başarılar daha iyi yarınlar için bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda ihracatımızı değer olarak artıracağız. İhracatçı firma sayımızı artıracağız. Ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracağız. İhracat pazarlarımızı artıracağız. Bu 4 olgu beraber gelişirse küresel ticaretten aldığımız pay katlanacaktır."

- Ege'de hedef 25 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de birlik olarak temmuz ayında yüzde 4 artışla 1 milyar 123 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Birliğin ihracatının son 1 yılda yüzde 1 artarak 13 milyar 220 milyon dolara çıktığını söyleyen Eskinazi, şunları kaydetti:

"2019 yılının kalan 5 ayında ihracat rakamlarımızı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2018 yılını serbest bölgelerimizden yapılan ihracatla birlikte 23 milyar 100 milyon dolarla geride bıraktık. 2019 yılı için ise 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatçılarımızın bu hedefe ulaşması için geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının açıkladığı faiz indirimi kararı hayati öneme sahip. Faiz indirimlerinin önümüzdeki süreçte devam etmesi ve önümüzdeki yaz aylarında faizlerin yüzde 10 seviyelerine düşmesi en büyük beklentimiz."

Birlik olarak, bu yılın ocak-temmuz döneminde 840 yeni ihracatçı kazandıklarını belirten Eskinazi, bölgede ihracat tecrübesi olan firma sayısının 14 bini aştığını ifade etti.

Toplantıya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EİB'e bağlı birliklerin yöneticileri ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı.

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ihracat ismail gülle meclis TİM

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