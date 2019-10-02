AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığının ihracatta dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirdiği yapay zeka destekli "Akıllı İhracat Platformu"nun gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Platform, ihracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, iş ve yatırım ortamı ile yerli ve yenilikçi üretimi canlandıracak eylem ve projeler hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığının sorumluluğundaki ihracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı ve güncel verileri içeren "Akıllı İhracat Platformu"nun Ekim 2020'de tamamlanması öngörülüyor.

İşletme açılış, faaliyet ve kapanış işlemlerinin daha kolay, daha az maliyetle ve daha kısa sürede yapılmasına imkan "Tek Temas Noktası" uygulamasının da Temmuz 2020'de devreye girmesi planlanıyor.