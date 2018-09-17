"İhracata dayalı büyüme hedefimiz var"

Bahçıvan, piyasalarda finansman kaynağı sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Cari açığa olumlu katkı sağlayan ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak alanlara kaynak ayırma konusuna ağırlık verilmesini istiyoruz. Kalkınma Bankasının yeninden canlandırılması ile finansmanda yerlileşme ve millileşme modeli heyecan yarattı. Eximbank'a finansman konusunda önemli görev düşüyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) geçen sene önemli bir rol üstlendi. KGF, bu dönemde rolünü sanayiye dönük bir vizyonla devam ettirmeli. Kredilere karşı gösterilen teminatlar konusunda KGF'nin inovatif bir yaklaşımı var." diye konuştu.

Sanayiciler olarak ülke ekonomisine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bahçıvan, son aylarda kaybedilen finansal istikrarı tekrar yakalamayı arzuladıklarını, bunun yakalanacağından emin olduklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verimlilik odaklı, ihracata dayalı büyüme hedefimiz var. Sanayinin tüm alanları da bu hedefin içinde." dedi.

Bahçıvan, birikmiş KDV yükünün finansal enstrüman olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Mevduata uygulanan faizin iki katını krediye uygulayan çevrelerin konjonktürden yararlandığını anlatan Bahçıvan, bu tarz davranışların milli davaya uymadığını dile getirdi.

Bahçıvan, şu anda sermayenin çok kıymetli olduğunu ve atıl sermayenin piyasaya kazandırılması konusunda teşvik uygulanması gerektiğini aktardı.

- Meslek liseleri

Kamu hizmetlerinden yararlanmada performansa dayalı derecelendirme sisteminin uygulanması ve bu sistemle firmalara öncelik sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bahçıvan, "Sanayi 4.0 hamlesini destekliyoruz. Bu kapsamda meslek liseleri olmazsa olmazımız. Bu noktada eğitimcilerin niteliklerinin artırılması önemli. İş gücü sektörüyle ilgili olarak da sosyal yardımların iş gücüne katılımını engelleyecek şekilde olmaması ve kıdem tazminatı konusunda reformun yapılması önemli." şeklinde konuştu.

Bahçıvan, organize sanayi bölgelerinde yer ve bina tahsisinin kamu tarafından kiralama şeklinde yapılabileceğini, böylelikle elde edilecek gelirin oluşturulacak bir fon aracılığıyla ekonomiye kazandırılabileceği ve sanayicinin de bina ve arsaya vereceği parayı sermaye artırımında kullanabileceğini dile getirdi.