FİNANS

İhracata "havadan" yarım milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Atak helikopterinin Pakistan ve Filipinler'e satışına yönelik önemli gelişmelerin yaşandığı 2018'de çok sayıda ülkeye uçak ve helikopter parçası ihraç edildi - Türkiye, yılın 10 aylık döneminde söz konusu ürünlerde 513 milyon 800 bin dolarlık ihracata imza attı

GÖKSEL YILDIRIM - Atak helikopteriyle hava araçlarında platform satan bir ülke haline gelen Türkiye, uçak ve helikopter parçası ihracatındaki performansını da artıyor.

Bu yıl bitmeden 2017'deki ihracat rakamını geride bırakan savunma ve havacılık sanayisinin genelindeki bu olumlu gelişme, uçak ve helikopter parçasına da yansıyor.

Boeing, Airbus, Sikorsky, Honeywell gibi uluslararası firmalarla çalışan Türk şirketlerin sayısı ve üstlendikleri sorumluluklar büyüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.

Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. ABD'yi 167 milyon dolarla Almanya izledi.

Hollanda'ya 67 milyon, İtalya'ya 29 milyon, İngiltere'ye 29 milyon, Polonya'ya 14 milyon, Güney Kore'ye 6 milyon, Fransa'ya 5 milyon, İspanya'ya 2,5 milyon, Irak'a 2 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı.

İsveç, Meksika, İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler oldu.

Türkiye'nin 100 bin doların üzerinde uçak ve helikopter parçası sattığı ülke sayısı da 32'yi buldu.

Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapılan ülke ise 179 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 122 milyon dolarla ABD, 28 milyon dolarla Fransa izledi.

Uçak ve helikopter parçası ihracatının büyük bölümü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi ve Alp Havacılık tarafından gerçekleştiriliyor.

Türk şirketleri, yeni nesil kargo uçağı Airbus A400M, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, Sikorsky ve Cougar helikopterlerinin aralarında bulunduğu birçok askeri-sivil uçak ve helikopter için tedarik yapıyor.

Parça ihracatının yanında Türkiye, havacılık alanında platform ihraç eden ülkeler arasına da girdi. Pakistan'a bu yıl 30 adet Atak helikopteri ihracatı için imza atan TUSAŞ, yakın zamanda Filipinler'de yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttıYurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter ihracat uçak

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.