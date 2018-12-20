GÖKSEL YILDIRIM - Atak helikopteriyle hava araçlarında platform satan bir ülke haline gelen Türkiye, uçak ve helikopter parçası ihracatındaki performansını da artıyor.

Bu yıl bitmeden 2017'deki ihracat rakamını geride bırakan savunma ve havacılık sanayisinin genelindeki bu olumlu gelişme, uçak ve helikopter parçasına da yansıyor.

Boeing, Airbus, Sikorsky, Honeywell gibi uluslararası firmalarla çalışan Türk şirketlerin sayısı ve üstlendikleri sorumluluklar büyüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.

Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. ABD'yi 167 milyon dolarla Almanya izledi.