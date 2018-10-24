- İhracatta artış

Tuzun yurt dışı pazarında yüksek saflığından ötürü tercih edildiğine dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:

"Gerek iç pazar gerekse ihracat için tuzu fabrikamızda işliyoruz. Aynı zamanda ham madde olarak iç piyasanın sodyum klorür talebini de karşılıyoruz. Hasat dönemindeyiz ve kasım ayının 15'ine kadar devam edecek. Yaklaşık 850 bin ton civarı tuz elde etmeyi planlıyoruz. Günlük 10-12 bin ton civarı tuz hasadı elde ediyoruz. İşlenen tuzun yarısını, 50'yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. 2013'te bin ton ile ihracata başladık. Geçen yıl 90 bin ton ve 7 milyon dolar ciroya ulaştık. Bu yıl ihracatımız 140 bin tona çıktı. Elde edeceğimiz gelir de 11 milyon dolar seviyesinde. 2019'daki hedefimiz ise yaklaşık 160 bin tondur. Bunun da 13,5 milyon dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2023 ihracat hedefinde bizim de tuzumuz olsun diye, hedefimizi 250 bin ton olarak belirledik. Bunu da yakalayacağımıza inanıyoruz."

Çetiner, gölde 1 Ağustos'ta başlanan tuz hasadın, kasım ayı ortasında tamamlanacağını aktardı.

